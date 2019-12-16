В Красноярске открыли станцию рядом с «Платинум Ареной»

В Красноярске открылась новая станция городской электрички - с 16 декабря все электропоезда будут останавливаться рядом с «Платинум Ареной». Платформа оборудована у ЖД моста через Енисей.

«Новая платформа максимально приближена к одноименному спортивному комплексу. Расстояние от станции Красноярск до «Платинум Арены» электропоезд преодолевает за 8 минут, минуя пробки. Эта станция «Городской электрички» будет особенно востребована во время проведения соревнований, спортивных праздников и других масштабных событий», - рассказали в компании.

В КрасЖД не исключают, что в будущем новая остановка будет включена в экскурсионную программу Красноярска - пункт находится на 20-метровой высоте над уровнем Енисея, а пассажирам открывается вид на две переправы.

Добавим, что платформа у «Платинум Арены» - это 30-й остановочный пункт проекта «Городская электричка» в Красноярске.

Фото: КрасЖД