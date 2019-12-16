Пять работников Красноярского машиностроительного завода отмечены высокими государственными наградами

Указ о награждении № 546 от 11 ноября 2019 года подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Согласно документу, за большой вклад в создание и производство ракетно-космической техники, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены слесари механосборочных работ Красмаша - Александр Леонтьев и Станислав Полищук, электросварщик Денис Хазов. Почетные звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоены заместителю начальника управления технического контроля по производству Валерию Прокопьеву, заместителю директора по производству - начальнику производства Юрию Филатову.

Добавим, что помимо красмашевцев к наградам представлены работники других предприятий ракетно-космической отрасли России, а также здравоохранения, образования, деятели науки, культуры, искусства и т.д.

Фото: Красмаш