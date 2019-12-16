16 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пять работников Красноярского машиностроительного завода отмечены высокими государственными наградами

Главная Общество
Красноярск
13:05 16 Декабря 2019
награды и премии, предприятие, сотрудники
версия для печати Ico_print

Указ о награждении № 546 от 11 ноября 2019 года подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Согласно документу, за большой вклад в создание и производство ракетно-космической техники, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены слесари механосборочных работ Красмаша -  Александр Леонтьев и Станислав Полищук, электросварщик Денис Хазов. Почетные звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоены заместителю начальника управления технического контроля по производству Валерию Прокопьеву, заместителю директора по производству - начальнику производства Юрию Филатову.

Добавим, что помимо красмашевцев к наградам представлены работники других предприятий ракетно-космической отрасли России, а также здравоохранения, образования, деятели науки, культуры, искусства и т.д.

Фото: Красмаш

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Из-за боксерского поединка в Красноярске изменят схему движения

Из-за боксерского поединка в Красноярске изменят схему движения

16 Декабря 2019 г.
21 декабря пройдет бой Дениса Лебедева и Табисо Мчуну
Новости Красноярска: Красноярцев научили выбирать безопасные гирлянды

Красноярцев научили выбирать безопасные гирлянды

16 Декабря 2019 г.
У продавцов стоит просить сертификаты
Новости Красноярска: В Емельяновском районе начнут цивилизованный сбор мусора

В Емельяновском районе начнут цивилизованный сбор мусора

16 Декабря 2019 г.
Регоператор подготовил площадки
Новости Красноярска: Приставы опечатали филиал популярной службы доставки суши в Красноярске

Приставы опечатали филиал популярной службы доставки суши в Красноярске

16 Декабря 2019 г.
Такое решение принял суд
Новости Красноярска: В Красноярск пришло небольшое похолодание

В Красноярск пришло небольшое похолодание

16 Декабря 2019 г.
К концу недели температура снова повысится
Новости Красноярска: Ачинск потратит на новогоднее оформление главной площади 2,7 млн рублей

Ачинск потратит на новогоднее оформление главной площади 2,7 млн рублей

15 Декабря 2019 г.
Ледовый городок будет готов к 20 декабря
Новости компаний
13/12
Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране
13/12
«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев
09/12
Безвредные советы: чтобы дети не терялись
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В красноярском зоопарке назвали причину гибели взрослого жирафа

В красноярском зоопарке назвали причину гибели взрослого жирафа

12 Декабря 2019 г.
Умер самец
Новости Красноярска: Эксперты обнаружили сливочное масло «из будущего» в торговой сети Красноярска

Эксперты обнаружили сливочное масло «из будущего» в торговой сети Красноярска

11 Декабря 2019 г.
Выявлены и другие нарушения
Новости Красноярска: В Красноярске на месяц перекрыли проезд на ул. Маерчака

В Красноярске на месяц перекрыли проезд на ул. Маерчака

11 Декабря 2019 г.
Проезжая часть станет уже
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19