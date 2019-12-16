Из-за боксерского поединка в Красноярске изменят схему движения

В Красноярске 21 декабря изменится схема движения около Дворца спорта им. Ярыгина. В этот день пройдет бой за титул WBS silver между Денисом Лебедевым и Табисо Мчуну.

Так, с 7:00 до 00:00 водители не смогут воспользоваться съездом с Коммунального моста по направлению к зданию № 7/1 на ул. Остров Отдыха и к проезду с северной стороны спорткомплекса. Там установят временные дорожные знаки «Движение запрещено», пояснили в мэрии.

Кроме того, в администрации ввели запрет на остановку и стоянку транспорта на ул. Ярыгинский проезд от ул. Остров Отдыха до съезда на рыбное хозяйство и на территории, прилегающей к зданию Дворца спорта.

​Напомним, в начале декабря в Красноярск прилетел многократный чемпион мира в профессиональном боксе Денис Лебедев. 21 декабря он проведет бой за титул WBC Silver со спортсменом из Южной Африки Табисо Мчуну. Оба бойца выступят в тяжелой весовой категории. Это будет первый выход на ринг для россиянина с 2018 года.