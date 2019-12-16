Красноярцев научили выбирать безопасные гирлянды

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать гирлянды к Новому году. Небезопасные украшения могут быть причиной пожара или отравления вредными веществами, уверены специалисты.

Чтобы избежать негативных последствий, красноярцам советуют покупать гирлянды только в официальных точках продаж - следует избегать рынков и мелких торговых точек. В любом случае у продавцов необходимо попросить сертификаты соответствия, а инструкции на коробке должна быть написана на русском языке.

«Обратите также внимание на длину провода для подключения к сети. Он должен быть не менее полутора метров для дома и десяти – для улицы. Наиболее долговечны шнуры из силикона или каучука. Эти материалы обладают и повышенной защитой от влажности. Общая влагозащищенность украшения для использования на улице и в помещениях с повышенной влажностью должна быть не менее IP 23», - говорится в сообщении ведомства.

При покупке красноярцам необходимо проверить качество и целостность обмотки провода, особенно в местах соединения с блоком питания и вилкой.

«Лампочки в гирлянде должны работать все до одной. В целях безопасности при эксплуатации изделия еще раз проверьте исправность всех лампочек», - советуют в Роспотребнадзоре.

От гирлянды не должно исходить резкого химического запаха - это говорит о низком качестве. Такой прибор при нагревании может выделять токсичные вещества.