В Емельяновском районе начнут цивилизованный сбор мусора

В Емельяновском районе должна измениться ситуация с незаконными свалками. До этого момента там не было специальных площадок для сбора мусора, жители частного сектора выбрасывали его в лесах, полях, а то и прямо на дороги. Обязанность по организации таких площадок местные власти много лет игнорировали.

«Сегодня на территории района находится более 200 несанкционированных свалок. Понятно, что появились они не просто так, из-за отсутствия законных точек для свалки отходов, жители организуют незаконные. Надеемся, что теперь ситуация в районе изменится», - рассказал исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким.

В планах регионального оператора за свой счет установить в районе семь мульд и 64 контейнера. Сейчас по одной уже есть в поселках Емельяново, Бугачево и Элита.

Отметим, что всего с начала года региональным оператором установлено более 200 контейнеров в Сухобузимском и Большемуртинком районах, а также на левобережье Красноярска.

Новые площадки расположены по адресам:

п.Элита ул. Кооперативная;

д.Минино ул. Внуковых;

д.Бугачево площадка перед ул.Крайняя 1;

п.Минжуль ул. Лесная 9;

д. Устюг ул.Советская 5а;

д.Погорелка ул. Центральная 2.