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Как установить счётчики на отопление в квартире и платить по ним

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Красноярск
10:22 16 Декабря 2019
коммунальное хозяйство, жкх, платежка
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Сибири самая существенная часть суммы в квитанции за коммунальные услуги — оплата отопления. Если говорить о Красноярске, то сейчас жители платят либо по нормативу (если в доме нет общедомового счётчика), который утверждают власти города, либо по общедомовому счётчику, который учитывает, сколько тепла ушло на обогрев всего дома, а потом высчитывается, сколько должен заплатить каждый, исходя из площади своей квартиры. То есть чем больше у человека квартира, тем больше он платит.

Вроде всё логично, но температурные предпочтения у всех разные. Может быть, обладатель большой квартиры не любит жару, и батареи у него почти всегда выключены. В таком случае ситуацию мог бы исправить счётчик. И даже закон РФ говорит о том, что приборы учёта нужно устанавливать обязательно и платить именно по ним, если они есть. Но для нашего законодательства сказать — не всегда сделать. Итак, разбираемся, как поставить счётчики на отопление в квартиру и платить по ним.

Что нужно, чтобы установить в квартире счётчик и начать по нему платить

По материалам Сибирской генерирующей компании

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