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Приставы опечатали филиал популярной службы доставки суши в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
10:30 16 Декабря 2019
общество, красноярск, еда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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После волны массовых отравлений суд постановил закрыть филиал службы доставки суши «Оригами» по ул. Карамзина. Приставы опечатали вход в здание. Запрет на деятельность продлится минимум 30 дней, рассказали в УФССП по региону. 

«Лист немедленного исполнения о приостановлении деятельности организации общественного питания поступил к судебным приставам после того, как суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»», - рассказали в ведомстве. 

В течение месяца предприниматель должен устранить все нарушения санитарного законодательства - только после этого он сможет возобновить деятельности службы доставки. Организацию ожидает повторная проверка. 

Напомним, в конце ноября 38 красноярцев попали в больницу с отравлением - все они заказывали готовую еду в службе доставки «Оригами». У пациентов выявили кишечную палочку и сальмонеллез. В Роспотребнадзоре тогда провели проверку - эксперты нашли серьезные нарушения.

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