Приставы опечатали филиал популярной службы доставки суши в Красноярске

После волны массовых отравлений суд постановил закрыть филиал службы доставки суши «Оригами» по ул. Карамзина. Приставы опечатали вход в здание. Запрет на деятельность продлится минимум 30 дней, рассказали в УФССП по региону.

«Лист немедленного исполнения о приостановлении деятельности организации общественного питания поступил к судебным приставам после того, как суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»», - рассказали в ведомстве.

В течение месяца предприниматель должен устранить все нарушения санитарного законодательства - только после этого он сможет возобновить деятельности службы доставки. Организацию ожидает повторная проверка.

Напомним, в конце ноября 38 красноярцев попали в больницу с отравлением - все они заказывали готовую еду в службе доставки «Оригами». У пациентов выявили кишечную палочку и сальмонеллез. В Роспотребнадзоре тогда провели проверку - эксперты нашли серьезные нарушения.