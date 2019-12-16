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В Красноярск пришло небольшое похолодание

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Красноярск
08:30 16 Декабря 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске сохраняется аномально теплая для декабря погода. Однако в середине месяца в город пришло небольшое похолодание. Так, в понедельник, 16 декабря, синоптики прогнозируют до -11…-13°С и западный ветер до 3-8 м/с. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На севере центральных районов температура воздуха -30...-33°С, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

Во вторник, 17 декабря, ночью похолодает до -12°С, днем будет около -8°С, пройдет небольшой снег. По данным Гидрометцентра, такая погода сохранится до конца рабочей недели, а к выходным дневные температуры повысятся до -5°С.

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