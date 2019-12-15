Ачинск потратит на новогоднее оформление главной площади 2,7 млн рублей

Оформление главного городского пространства Ачинска к празднованию Нового года обойдется в 2,7 млн руб. Новогодний городок должен быть готов к 20 декабря, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новогодняя елка установлена на площади ДК. Ее высота составляет 20 м. Сюда же завезены ледяные блоки для создания ледовых фигур.

По данным властей Ачинска, художественным оформлением ледового городка занимается ИП Исламов. Монтажом светодиодного украшения площади - ООО «Синергия».

«Среди главных элементов новогоднего декора - композиционный фонтан с яркой иллюминацией и более 10 разноцветных прожекторов», - отмечается на сайте мэрии и горсовета Ачинска.

Фото: сайт мэрии и горсовета Ачинска