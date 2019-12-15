Красноярская команда выиграла Высшую лигу КВН

Команда красноярского Сибирского федерального университета (СФУ) выиграла Высшую лигу КВН. Финал прошел в московском в «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В финале соперниками команды СФУ «Так-то» были «Борцы. Северный десант» (Сургут), сборная «Татнефти» (Альметьевск), сборная Снежногорска и «Наполеон Динамит» (Тюменская область). Игра оказалась очень упорной. В результате «Так-то» опередила занявшую второе место сборную «Татнефти» всего на 0,1 балла, «Наполеон Динамит»» - на 0,2 балла.

«Имя чемпиона известно. Но финал очень неожиданный, конечно. Ведь даже по игре все шло не так...», - прокомментировал итог сайт КВН.

Напомним, по итогам 2018 года сибиряки также были в числе победителей Высшей лиги. Точнее, сибирячки: первое место тогда разделили команды «Вятка» и иркутские «Раисы»

Фото: сайт КВН