14 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Парковки в Красноярске передадут на баланс Минтранса

Главная Общество
Красноярск
11:33 14 Декабря 2019
общество, красноярск, парковка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Депутаты краевого парламента рассмотрят в первом чтении законопроект, согласно которому парковками в Красноярске теперь будет заниматься региональное министерство транспорта. Накануне народные избранники предложили расширить полномочия органов власти в дорожной отрасли. 

Так, краевое министерство транспорта будет в том числе контролировать работу платных парковок. 

«Это и ведение реестра парковок общего пользования, и информирование населения о создании и использовании платных парковок. Также за ведомством закрепят согласование комплексных схем организации дорожного движения муниципалитетов, утверждение и согласование проектов организации дорожного движения для автомобильных дорог разного уровня», - предлагают в ЗС. 

Проект рассмотрят на ближайшем заседании сессии. 

 

Напомним, в декабре в Красноярске временно приостановлен проект платных парковок. У администрации истек договор с инвестором проекта - компанией «Инфоком». Проект обещают перезапустить в новом виде, пока же водителям не нужно платить за паркоместа. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Елочные базары в Красноярске откроются 15 декабря

Елочные базары в Красноярске откроются 15 декабря

13 Декабря 2019 г.
Список адресов опубликован на сайте администрации города
Новости Красноярска: Инспекторы предупредили о вертолетном патрулировании красноярских трасс

Инспекторы предупредили о вертолетном патрулировании красноярских трасс

13 Декабря 2019 г.
Рейд состоится в выходные
Новости Красноярска: В красноярском аэропорту ужесточили правила парковки

В красноярском аэропорту ужесточили правила парковки

13 Декабря 2019 г.
За повторный въезд будут брать дополнительную плату
Новости Красноярска: В Красноярске проверили качество питьевых йогуртов

В Красноярске проверили качество питьевых йогуртов

13 Декабря 2019 г.
Все образцы удовлетворили экспертов
Новости Красноярска: Представлена программа Суриковского фестиваля в Красноярске

Представлена программа Суриковского фестиваля в Красноярске

13 Декабря 2019 г.
Он пройдет с 24 декабря по 26 января
Новости Красноярска: Красноярские родители будут больше платить за детский сад

Красноярские родители будут больше платить за детский сад

13 Декабря 2019 г.
Цена увеличится на 64 рубля
Новости компаний
13/12
Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране
13/12
«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев
09/12
Безвредные советы: чтобы дети не терялись
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Владимир Путин: «Тушить пожары в удаленных лесах – закидывать их золотом»

Владимир Путин: «Тушить пожары в удаленных лесах – закидывать их золотом»

11 Декабря 2019 г.
Президент прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири.
Новости Красноярска: В Красноярск прилетел известный боксер Денис Лебедев

В Красноярск прилетел известный боксер Денис Лебедев

9 Декабря 2019 г.
Спортсмен встретится на ринге с Табисо Мчуну
Новости Красноярска: В Красноярске на месяц перекрыли проезд на ул. Маерчака

В Красноярске на месяц перекрыли проезд на ул. Маерчака

11 Декабря 2019 г.
Проезжая часть станет уже
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19