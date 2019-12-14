Парковки в Красноярске передадут на баланс Минтранса

Депутаты краевого парламента рассмотрят в первом чтении законопроект, согласно которому парковками в Красноярске теперь будет заниматься региональное министерство транспорта. Накануне народные избранники предложили расширить полномочия органов власти в дорожной отрасли.

Так, краевое министерство транспорта будет в том числе контролировать работу платных парковок.

«Это и ведение реестра парковок общего пользования, и информирование населения о создании и использовании платных парковок. Также за ведомством закрепят согласование комплексных схем организации дорожного движения муниципалитетов, утверждение и согласование проектов организации дорожного движения для автомобильных дорог разного уровня», - предлагают в ЗС.

Проект рассмотрят на ближайшем заседании сессии.

Напомним, в декабре в Красноярске временно приостановлен проект платных парковок. У администрации истек договор с инвестором проекта - компанией «Инфоком». Проект обещают перезапустить в новом виде, пока же водителям не нужно платить за паркоместа.