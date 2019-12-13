Елочные базары в Красноярске откроются 15 декабря

В воскресенье, 15 декабря, в Красноярске заработают елочные базары. В городе предусмотрено более 50 адресов, где красноярцы смогут купить живые ели, пихты и сосны.

«Администрация предоставляет более 200 торговых мест. Предприниматели, желающие торговать новогодними елями на этих местах, должны представить в районные администрации документы, подтверждающие законность срубленных деревьев», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Больше всего торговых мест предусмотрено в Советском районе Красноярска. В центральной части города официально будут работать только два елочных базара – на пересечении ул. Республики с ул. Грибоедова, а также на ул. Шахтеров,51. Полный список адресов опубликован на сайте администрации города.