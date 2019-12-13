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Инспекторы предупредили о вертолетном патрулировании красноярских трасс

Главная Общество
Красноярск
15:49 13 Декабря 2019
пдд, гибдд, вертолет, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В предстоящие выходные ГИБДД проведет авиарейд на загородных трассах. Отслеживать нарушителей, которые выезжают на встречку в неположенных местах, инспекторы будут на вертолете полиции. В распоряжении силовиков МИ-8АМТ – водители могут идентифицировать полицейское воздушное судно по расцветке – в бело-синих тонах. Информацию о нарушителях авиаэкипаж передаст коллегам на земле.

«Приближаются выходные, и мы начинаем вертолетное патрулирование загородных трасс. Водители, помните, что выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД может привести к трагедии», - обратились к автомобилистам в пресс-службе ГИБДД.

Отметим, что в конце ноября в авариях на трассах в Красноярском крае за сутки погибли 10 человек. Причинами всех ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

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