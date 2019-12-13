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Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране

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Красноярск
12:43 13 Декабря 2019
банк, приложения, рейтинг, мобильные, технологии
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Впервые за 5 лет сменился лидер рейтинга мобильных банков по версии аналитического агентства Markswebb — приложение Альфа-Банка признано лучшим в категории Digital Office.      

Markswebb ежегодно оценивает мобильные приложения банков, придирчиво проверяя их по 900+ критериям: от переводов между счетами до создания автоплатежей и открытию карт. Также в исследовании учтены интервью со специалистами по онлайн-обслуживанию физических лиц в банках и данные из открытых источников.

«Мобильное приложение — основной наш канал взаимодействия с клиентом, и задача сделать его лучшим на рынке закреплена в нашей стратегии, — отметил директор по цифровому бизнесу, член Правления Альфа-Банка Иван Пятков. — Результатом наших усилий стал рост доли активных «цифровых» клиентов в Альфа-Банке с 68% до 80% за последний год, и рейтинг Markswebb подтверждает, что мы движемся в верном направлении», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

АО «Альфа-Банк»
По материалам АО «Альфа-Банк»

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