В красноярском аэропорту ужесточили правила парковки

Международный аэропорт Красноярска вводит новые правила пользования парковками. С 16 декабря за повторный въезд на территорию терминала нужно будет заплатить 250 рублей.

«Новый режим существенно снизит неудобства как для автовладельцев, так и для пешеходов, повысит уровень безопасности всех участников дорожного движения в районе аэропорта», - рассказали в воздушной гавани.

Бесплатная стоянка по-прежнему составляет 15 минут. Считается, что этого времени достаточно для встречи пассажиров и посадки в машину. Но около терминалов часто образуются заторы из-за автомобильной «карусели».

«Это создает неудобства и риски для других участников дорожного движения, а также для тех, кто направляется в терминал с парковок Р4, Р5 и Р6», - пояснили в аэропорту.

Добавим, что если повторный въезд не укладывается в 15-минутный интервал, нужно доплатить за использование парковки - 250 рублей + тариф парковки.

Отметим, что у аэропорта в конце декабря открылась бесплатная стоянка P6.

Фото: аэропорт Красноярска