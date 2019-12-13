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В красноярском аэропорту ужесточили правила парковки

Главная Общество
Красноярск
11:52 13 Декабря 2019
общество, красноярск, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Международный аэропорт Красноярска вводит новые правила пользования парковками. С 16 декабря за повторный въезд на территорию терминала нужно будет заплатить 250 рублей. 

«Новый режим существенно снизит неудобства как для автовладельцев, так и для пешеходов, повысит уровень безопасности всех участников дорожного движения в районе аэропорта», - рассказали в воздушной гавани. 

Бесплатная стоянка по-прежнему составляет 15 минут. Считается, что этого времени достаточно для встречи пассажиров и посадки в машину. Но около терминалов часто образуются заторы из-за автомобильной «карусели». 

«Это создает неудобства и риски для других участников дорожного движения, а также для тех, кто направляется в терминал с парковок Р4, Р5 и Р6», - пояснили в аэропорту. 

Добавим, что если повторный въезд не укладывается в 15-минутный интервал, нужно доплатить за использование парковки - 250 рублей + тариф парковки.

Отметим, что у аэропорта в конце декабря открылась бесплатная стоянка P6. 

Фото: аэропорт Красноярска

 

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