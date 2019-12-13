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В Красноярске проверили качество питьевых йогуртов

Главная Общество
Красноярск
11:10 13 Декабря 2019
общество, красноярск, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты красноярского ЦСМ проверили качество питьевых йогуртов. Для этого специалисты закупили восемь образцов молочной продукции - все они имеют разных производителей и отличаются по составу.

Йогурты для эксперимента покупали в красноярских магазинах. Образцы тестировали на содержание вредных микроорганизмов - бактерий группы кишечных палочек, дрожжей и плесени. 

В результате все йогурты прошли проверку - это значит, что производители стали более тщательнее следить за технологической дисциплиной. Ранее больше половины образцов показывали плохой результат. 

«По итогам тестирования восьми образцов фруктовых питьевых йогуртов лучший рейтинг оказался у двух продуктов «Данон Россия», изготовленных в городе Кемерово, а также одного йогурта «ВБД» новосибирского производства. Единственный среди исследованных красноярский образец – ОАО «Молоко» (г. Минусинск) – на второй рейтинговой позиции», - пояснили эксперты ЦСМ. 

Главные недостатки йогуртов связаны с консистенцией, несбалансированным вкусом или излишней кислотностью.  

Фото: ЦСМ

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