В Красноярске проверили качество питьевых йогуртов

Эксперты красноярского ЦСМ проверили качество питьевых йогуртов. Для этого специалисты закупили восемь образцов молочной продукции - все они имеют разных производителей и отличаются по составу.

Йогурты для эксперимента покупали в красноярских магазинах. Образцы тестировали на содержание вредных микроорганизмов - бактерий группы кишечных палочек, дрожжей и плесени.

В результате все йогурты прошли проверку - это значит, что производители стали более тщательнее следить за технологической дисциплиной. Ранее больше половины образцов показывали плохой результат.

«По итогам тестирования восьми образцов фруктовых питьевых йогуртов лучший рейтинг оказался у двух продуктов «Данон Россия», изготовленных в городе Кемерово, а также одного йогурта «ВБД» новосибирского производства. Единственный среди исследованных красноярский образец – ОАО «Молоко» (г. Минусинск) – на второй рейтинговой позиции», - пояснили эксперты ЦСМ.

Главные недостатки йогуртов связаны с консистенцией, несбалансированным вкусом или излишней кислотностью.

Фото: ЦСМ