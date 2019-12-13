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Представлена программа Суриковского фестиваля в Красноярске

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Красноярск
10:35 13 Декабря 2019
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Опубликована программа предстоящего XIV Зимнего суриковского фестиваля искусств. Он пройдет в Красноярске с 24 декабря по 26 января.

Фестиваль откроется спектаклем «Боярыня Морозова» в Малом концертном зале краевой филармонии. Над постановкой работают артисты студии современного танца, оркестр ударных инструментов и вокалисты Красноярского колледжа искусств.

25 декабря, а также 15 и 20 января в залах ожидания ЖД вокзалов выступят музыканты Красноярского духового оркестра.

С 28 декабря в «Доме кино» покажут ретроспективу о потомках Василия Сурикова «Михалков VS Кончаловский».

3, 8 и 12 января в музее-усадьбе великого художника состоится ароматическая экскурсия, а 9 числа - вечер французской музыки в Малом концертном зале.

Мероприятия продлятся до 26 января - посмотреть более подробную культурную программу можно на сайте мэрии Красноярска.

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