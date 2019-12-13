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Красноярские родители будут больше платить за детский сад

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Красноярск
09:47 13 Декабря 2019
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В администрации Красноярска предупредили о предстоящем росте платы за детский сад. С 1 января 2020 года родителям придется платить на 64 рубля больше - 1 705 рублей в месяц. Повышение тарифа связано с ростом цен на продукты.

При этом увеличатся затраты на питание дошколят и со стороны городского бюджета, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В текущем году на эти цели было предусмотрено 511 млн рублей, в 2020 году учреждения получат почти 584 млн рублей, отметили в пресс-службе мэрии.

Семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 величины прожиточного минимума на каждого члена семьи, могут рассчитывать на возврат части родительской платы. За первого ребенка предусмотрена компенсация в 20% от стоимости, за второго – 50%, за третьего и последующих детей – 70%.

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