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На левобережной набережной Красноярска строят парк ледяных скульптур

Главная Общество
Красноярск
09:15 13 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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На левобережной набережной Красноярска появится парк ледяных скульптур. Авторы проекта обещают, что создадут место с «магической зимней атмосферой», в котором гости смогут окунуться в «мир живописи и музыки, увлекательных путешествий и историй».

Авторы готовят проект «Сибирские избы» - композиции с залитыми в лед платками.

«Красноярские дизайнеры создали 6 уникальных авторских платков, представив в них свое видение картины Сурикова «Боярыня Морозова». На правой стороне набережной жители и гости города увидят инсталляцию «Музыкальный салон», где будут представлены арт-объекты изо льда в виде музыкальных залов», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 22 декабря по 20 января в парке ледяных скульптур будет работать новогодняя интерактивная программа - «Морозные истории».

Добавим, что на острове Татышев начался монтаж иллюминации на главной городской елке. Ее украсят светодинамические узоры. Рядом расположится ледовой городок, оформленный в сибирском стиле – будут скульптуры птиц и зверей. Открытие запланировано на 25 декабря.

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