Еще одни теплые выходные порадуют красноярцев

Синоптики прогнозируют незначительное похолодание в конце недели. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 13 декабря, в городе будет около 0°С. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западного направления усилится до 8-13 м/с, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ночь на субботу, 14 ноября, температура опустится до -4°С, днем термометры покажут -2°С, пройдет снег.

В воскресенье, 15 ноября, в темное время суток похолодает до -12°С, днем синоптики прогнозируют около -9°С, осадки сохранятся.

По предварительным данным Гидрометцентра, на следующей неделе в город придут 17-градусные морозы.