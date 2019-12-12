12 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярск новогодний

Главная Общество
Красноярск
16:38 12 Декабря 2019
праздник, новый год, город, подготовка, елка
версия для печати Ico_print

Красноярск вовсю готовится к новому году. Сегодня о том, чего ждать горожанам в праздничные дни, рассказали местные чиновники от спорта, культуры и социального развития.

Нацеленность городской администрации на вовлечение красноярцев в общественную жизнь продолжилась и в части подготовки к новому году. Так, например, с начала декабря по поручению Сергея Еремина взял старт один из самых душевных новогодних проектов «Прикоснись к Новому году». Его задача - привлечь к созданию праздничной атмосферы инициативных горожан, - рассказала заместитель главы города - руководитель департамента социального развития Наталья Боброва.

«В плане провести более 100 атмосферных мероприятий - дворовые праздники, спортивные турниры, елочные базары, танцевальные флэшмобы. Школьники готовят подарки, которые передадут в социальные учреждения, а волонтеры подарят их за новогоднее стихотворение горожанам в автобусах, торговых центрах, парках, набережных», - говорит Боброва.

Красноярск новогодний

Основной посыл встречи нового 2020 года - душа и сила Сибири со всеми ее неповторимыми природными красотами и богатствами.

«Именно эти образы легли в основы оформления ледовых городков и новогодних городских елок», - добавила Боброва.

Всего в Красноярске будет открыто три городских елочных городка - на острове Татышев, площади Революции и Театральной площади. До 12 января будут работать девять районных елочных городков. Множество елок устанавливают в микрорайонах и дворах. К созданию праздничной атмосферы в городе активно подключаются управляющие компании, неравнодушные жители, предприниматели. Торжественные открытия новогодних елок в районах города пройдут с 20 по 24 декабря. Открытие главной городской новогодней елки состоится 25 декабря на острове Татышев в 19:00. Кстати, даже часы на городской администрации с 20 декабря по 12 января вместо традиционного боя будут проигрывать пять различных вариантов узнаваемых новогодних мелодий.

Красноярск новогодний

Предпраздничные дни станут особо насыщенными для любителей фигурного катания - в Красноярске стартует чемпионат России, билеты на который раскупили сильно заранее.

«Для горожан, которые не смогут попасть на соревнования, мы установим фан-зоны на Театральной площади и острове Татышев, где будут вестись трансляции церемоний открытия и закрытия, а также самих выступлений», - пообещала Боброва.

Руководитель главного управления культуры Сергей Викторович Костюков подробне остановился на другом наполнении новогодних праздничных дней - это XIV Зимний суриковский фестиваль и VIII открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири», который в этом году вернули на левобережную набережную Енисея.

«Главной задачей всех наших мероприятий является настоящее праздничное сибирское настроение. Поэтому все наши проекты мы постарались сделать атмосферными. Суриковский фестиваль у нас пройдет по обновленной программе - появились новые форматы, как то синтетический иммерсивный спектакль, посвященный боярыне Морозовой. Его мы покажем 24 декабря на открытии фестиваля», - рассказал Костюков.

Красноярск новогодний

В эти дни зажгутся окна усадьбы Сурикова, проведут для красноярцев экскурсию-квест, организуют музыкальные путешествия творческих коллективов, покажут ретроспективы фильмов и многое другое.

Руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму Валерий Черноусов отвечает за спортивную составляющую праздника. Он рассказал, что красноярцев ждут более 200 катков, большинство из которых будет работать даже 1 января. С первых чисел января заработают и лыжные базы, основная часть которых находится в Октябрьском районе. Со 2 января заработают бассейны «Лесной» и «Здоровый мир», с 3 января - бассейны «Сибиряк» и «Энергия».

Полностью всю культурную и спортивную программы можно найти на сайте городской администрации. Там же подробный график открытия районных и городских елок.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G

МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G

12 Декабря 2019 г.
МТС запустила первый голографический челлендж #5Gголограмма
Новости Красноярска: Корреспондент Sibnovosti.ru стала лауреатом федерального конкурса ФАС России

Корреспондент Sibnovosti.ru стала лауреатом федерального конкурса ФАС России

12 Декабря 2019 г.
Церемония награждения победителей состоится 13 декабря в Москве
Новости Красноярска: Любителям охоты в крае запретили отстреливать бродячих собак

Любителям охоты в крае запретили отстреливать бродячих собак

12 Декабря 2019 г.
Прокуратура вынесла предупреждение
Новости Красноярска: Красноярцы готовы потратить на новогодние подарки до 15 тысяч рублей

Красноярцы готовы потратить на новогодние подарки до 15 тысяч рублей

12 Декабря 2019 г.
Это второй результат по России
Новости Красноярска: Красноярским родителям рассказали об опасных детских игрушках

Красноярским родителям рассказали об опасных детских игрушках

12 Декабря 2019 г.
Как купить качественный подарок
Новости Красноярска: Красноярцы услышат взрывы

Красноярцы услышат взрывы

12 Декабря 2019 г.
Работы проводятся на месторождении «Торгашинское»
Новости компаний
09/12
Безвредные советы: чтобы дети не терялись
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Уступившим дорогу «скорой» красноярцам решили прощать штрафы

Уступившим дорогу «скорой» красноярцам решили прощать штрафы

9 Декабря 2019 г.
В таких случаях нарушать правила можно
Новости Красноярска: В Красноярске на месяц перекрыли проезд на ул. Маерчака

В Красноярске на месяц перекрыли проезд на ул. Маерчака

11 Декабря 2019 г.
Проезжая часть станет уже
Новости Красноярска: Осужденный экс-депутат красноярского Горсовета сделал «громкое» заявление

Осужденный экс-депутат красноярского Горсовета сделал «громкое» заявление

11 Декабря 2019 г.
Аркадий Волков признался, что у него вымогали взятку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19