Красноярск новогодний

Красноярск вовсю готовится к новому году. Сегодня о том, чего ждать горожанам в праздничные дни, рассказали местные чиновники от спорта, культуры и социального развития.

Нацеленность городской администрации на вовлечение красноярцев в общественную жизнь продолжилась и в части подготовки к новому году. Так, например, с начала декабря по поручению Сергея Еремина взял старт один из самых душевных новогодних проектов «Прикоснись к Новому году». Его задача - привлечь к созданию праздничной атмосферы инициативных горожан, - рассказала заместитель главы города - руководитель департамента социального развития Наталья Боброва.

«В плане провести более 100 атмосферных мероприятий - дворовые праздники, спортивные турниры, елочные базары, танцевальные флэшмобы. Школьники готовят подарки, которые передадут в социальные учреждения, а волонтеры подарят их за новогоднее стихотворение горожанам в автобусах, торговых центрах, парках, набережных», - говорит Боброва.

Основной посыл встречи нового 2020 года - душа и сила Сибири со всеми ее неповторимыми природными красотами и богатствами.

«Именно эти образы легли в основы оформления ледовых городков и новогодних городских елок», - добавила Боброва.

Всего в Красноярске будет открыто три городских елочных городка - на острове Татышев, площади Революции и Театральной площади. До 12 января будут работать девять районных елочных городков. Множество елок устанавливают в микрорайонах и дворах. К созданию праздничной атмосферы в городе активно подключаются управляющие компании, неравнодушные жители, предприниматели. Торжественные открытия новогодних елок в районах города пройдут с 20 по 24 декабря. Открытие главной городской новогодней елки состоится 25 декабря на острове Татышев в 19:00. Кстати, даже часы на городской администрации с 20 декабря по 12 января вместо традиционного боя будут проигрывать пять различных вариантов узнаваемых новогодних мелодий.

Предпраздничные дни станут особо насыщенными для любителей фигурного катания - в Красноярске стартует чемпионат России, билеты на который раскупили сильно заранее.

«Для горожан, которые не смогут попасть на соревнования, мы установим фан-зоны на Театральной площади и острове Татышев, где будут вестись трансляции церемоний открытия и закрытия, а также самих выступлений», - пообещала Боброва.

Руководитель главного управления культуры Сергей Викторович Костюков подробне остановился на другом наполнении новогодних праздничных дней - это XIV Зимний суриковский фестиваль и VIII открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири», который в этом году вернули на левобережную набережную Енисея.

«Главной задачей всех наших мероприятий является настоящее праздничное сибирское настроение. Поэтому все наши проекты мы постарались сделать атмосферными. Суриковский фестиваль у нас пройдет по обновленной программе - появились новые форматы, как то синтетический иммерсивный спектакль, посвященный боярыне Морозовой. Его мы покажем 24 декабря на открытии фестиваля», - рассказал Костюков.

В эти дни зажгутся окна усадьбы Сурикова, проведут для красноярцев экскурсию-квест, организуют музыкальные путешествия творческих коллективов, покажут ретроспективы фильмов и многое другое.

Руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму Валерий Черноусов отвечает за спортивную составляющую праздника. Он рассказал, что красноярцев ждут более 200 катков, большинство из которых будет работать даже 1 января. С первых чисел января заработают и лыжные базы, основная часть которых находится в Октябрьском районе. Со 2 января заработают бассейны «Лесной» и «Здоровый мир», с 3 января - бассейны «Сибиряк» и «Энергия».

Полностью всю культурную и спортивную программы можно найти на сайте городской администрации. Там же подробный график открытия районных и городских елок.