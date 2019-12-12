Корреспондент Sibnovosti.ru стала лауреатом федерального конкурса ФАС России

Федеральная антимонопольная служба подвела итоги V Всероссийского конкурса «Открытый взгляд на конкуренцию. Лауреатом номинации «Подпишусь под каждым словом» (интервью) стала корреспондент Sibnovosti.ru Юлия Тоцкая с текстом: Ольга Чуракова: «Нарушать антимонопольное законодательство стало нерентабельно». Всего в конкурсе принимали участие более сотни представителей федеральных и региональных СМИ.

В интервью, опубликованном на сайте Sibnovosti.ru, рассказывается о самых громких делах ФАС в Красноярском крае, нечестных закупках, о ценах на бензин и авиабилеты, а также о конкуренции и антимонопольном регулировании.

Церемония награждения победителей состоится 13 декабря в Москве.

Фото: fas.gov.ru