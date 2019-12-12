Любителям охоты в крае запретили отстреливать бродячих собак

Прокуратура проверила общественную организацию «Нижнеингашские любители спортивной охоты». Руководителям клуба запретили отстреливать бродячих собак в охотничьих угодьях, говорится в сообщении ведомства.

«В соответствии с законодательством об ответственном обращении с животными, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье. Отстрел бродячих собак, даже с целью предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания, недопустим», - пояснили в ведомстве.

Председатель правления организации пояснил, что в последний раз бродячих животных отстреливали в 2017 году - такие же мероприятия запланированы на 2020 год. Цель - сохранить территорию от собак.

Прокурор вынес общественникам предостережение.