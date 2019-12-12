12 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Любителям охоты в крае запретили отстреливать бродячих собак

Главная Общество
Красноярск
15:28 12 Декабря 2019
общество, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Прокуратура проверила общественную организацию «Нижнеингашские любители спортивной охоты». Руководителям клуба запретили отстреливать бродячих собак в охотничьих угодьях, говорится в сообщении ведомства. 

«В соответствии с законодательством об ответственном обращении с животными, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье. Отстрел бродячих собак, даже с целью предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания, недопустим», - пояснили в ведомстве. 

Председатель правления организации пояснил, что в последний раз бродячих животных отстреливали в 2017 году - такие же мероприятия запланированы на 2020 год. Цель - сохранить территорию от собак. 

Прокурор вынес общественникам предостережение. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Корреспондент Sibnovosti.ru стала лауреатом федерального конкурса ФАС России

Корреспондент Sibnovosti.ru стала лауреатом федерального конкурса ФАС России

12 Декабря 2019 г.
Церемония награждения победителей состоится 13 декабря в Москве
Новости Красноярска: Красноярцы готовы потратить на новогодние подарки до 15 тысяч рублей

Красноярцы готовы потратить на новогодние подарки до 15 тысяч рублей

12 Декабря 2019 г.
Это второй результат по России
Новости Красноярска: Красноярским родителям рассказали об опасных детских игрушках

Красноярским родителям рассказали об опасных детских игрушках

12 Декабря 2019 г.
Как купить качественный подарок
Новости Красноярска: Красноярцы услышат взрывы

Красноярцы услышат взрывы

12 Декабря 2019 г.
Работы проводятся на месторождении «Торгашинское»
Новости Красноярска: В Красноярске открылась первая Рождественская ярмарка

В Красноярске открылась первая Рождественская ярмарка

12 Декабря 2019 г.
Посетить ее можно до 15 декабря
Новости Красноярска: В Красноярске открывается Центр предоставления мер социальной поддержки

В Красноярске открывается Центр предоставления мер социальной поддержки

12 Декабря 2019 г.
Учреждение начнет работать с нового года
Новости компаний
09/12
Безвредные советы: чтобы дети не терялись
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Эксперты обнаружили сливочное масло «из будущего» в торговой сети Красноярска

Эксперты обнаружили сливочное масло «из будущего» в торговой сети Красноярска

11 Декабря 2019 г.
Выявлены и другие нарушения
Новости Красноярска: Осужденный экс-депутат красноярского Горсовета сделал «громкое» заявление

Осужденный экс-депутат красноярского Горсовета сделал «громкое» заявление

11 Декабря 2019 г.
Аркадий Волков признался, что у него вымогали взятку
Новости Красноярска: Красноярский миллиардер Владимир Гуриев стал президентом «Алании»

Красноярский миллиардер Владимир Гуриев стал президентом «Алании»

8 Декабря 2019 г.
Он назвал задачу клуба
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19