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Красноярцы готовы потратить на новогодние подарки до 15 тысяч рублей

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Красноярск
14:03 12 Декабря 2019
общество, красноярск, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сервис по поиску работы Superjob определил, какую сумму готовы потратить россияне на новогодние подарки. В среднем по стране этот показатель варьируется от 10 до 13,5 тысяч рублей. Мужская половина оказалась более щедрой - у мужчин бюджет на 40% больше, чем у женщин, говорят авторы исследования. 

На первом месте по тратам находятся москвичи - они готовы вложить в новогодние подарки для близких около 16,5 тысячи рублей. На втором месте идет Красноярск, где средний бюджет на покупки к празднику составляет 15 тысяч рублей. По этому показателю сибирский город опередил Санкт-Петербург - жители готовы расстаться с суммой чуть менее 14 тысяч рублей. 

Самые скромные бюджеты на подарки заложили жители Волгограда и Казани - в среднем по десять тысяч рублей, пишут РИА «Новости». 

Отметим, что исследование проводилось в разных городах России с 25 ноября по 7 декабря. Эксперты опросили более тысячи жителей Красноярска и других мегаполисов. 

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