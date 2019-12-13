«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев

Одним из самых популярных подарков на Новый год, особенно для детей, являются мягкие игрушки и украшения. Сегодня в магазинах можно найти настоящие авторские шедевры и роскошные изделия лучших фабрик мира. Познакомиться с особенными подарками можно, заглянув в «Королевство Медведей» в Красноярске – здесь найдутся презенты для любого члена семьи, а также для друзей и коллег. Ассортимент представлен на сайте.

Неповторимое Королевство мягких игрушек

Посетив «Королевство Медведей», красноярцы найдут сотни оригинальных идей в ярком исполнении. Здесь живут мягкие игрушки российского производства: медведи, созданные в лучших традициях народных сказок. Это отличный подарок для любимой девушки. Стоит обратить внимание и на плюшевых зайцев-симпатяг, от которых будут в восторге подростки. В магазине также есть мягкие смешные «ждуны» и черно-белые панды.

В «Королевстве медведей» можно встретить очаровательных Мишек Тедди, покоривших весь мир, сувениры из Исландии и США, которые эффектно будут смотреться и в домашнем шкафчике, и на столе в офисе.

Перед Новым годом в «Королевстве Медведей» представлены дивные рождественские сувениры: елочные игрушки в виде веселых друзей мишки Тедди, теплые пледы с руками; кружки, открытки, брелоки и магниты с игрушечно-новогодней тематикой. Отличным дополнением станут приятные цены от производителей.

Магазин «Королевство Медведей» - ул. Белинского 8, ТРК «КомсоМОЛЛ», 3 этаж.

Сайт: medvedi24.ru

Фото: «Королевство Медведей»

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