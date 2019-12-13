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«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев

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Красноярск
09:00 13 Декабря 2019
магазины, продукция, игрушка
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Одним из самых популярных подарков на Новый год, особенно для детей, являются мягкие игрушки и украшения. Сегодня в магазинах  можно найти настоящие авторские шедевры и роскошные изделия лучших фабрик мира. Познакомиться с особенными подарками можно, заглянув в «Королевство Медведей» в Красноярске – здесь найдутся презенты для любого члена семьи, а также для друзей и коллег. Ассортимент представлен на сайте.

«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев

Неповторимое  Королевство мягких игрушек

Посетив «Королевство Медведей», красноярцы  найдут сотни оригинальных идей в ярком исполнении. Здесь  живут мягкие игрушки российского производства: медведи, созданные в лучших традициях народных сказок. Это отличный подарок для любимой девушки. Стоит обратить внимание и на плюшевых зайцев-симпатяг, от которых будут в восторге подростки. В магазине также есть мягкие смешные «ждуны» и черно-белые панды.

«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев

В «Королевстве медведей» можно встретить очаровательных Мишек Тедди, покоривших весь мир, сувениры из Исландии и США, которые эффектно будут смотреться и в домашнем шкафчике, и на столе в офисе.

«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев

Перед Новым годом в «Королевстве Медведей» представлены дивные рождественские сувениры: елочные игрушки в виде веселых друзей мишки Тедди, теплые пледы с руками; кружки, открытки, брелоки и магниты с игрушечно-новогодней тематикой. Отличным дополнением станут приятные цены от производителей.

«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев

Магазин «Королевство Медведей»  -  ул. Белинского 8, ТРК «КомсоМОЛЛ», 3 этаж.
Сайт: medvedi24.ru

Фото: «Королевство Медведей»
На правах рекламы

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