Красноярским родителям рассказали об опасных детских игрушках

В преддверии Нового года специалисты краевого управления Роспотребнадзора дали рекомендации родителям. Эксперты рассказали, какие игрушки не стоит дарить детям на праздник.

По данным ведомства, лучше отдавать предпочтение игрушкам, которые продаются в больших и проверенных магазинах. Не стоит покупать их на рынках или в небольших павильонах.

«Выбирая игру или игрушку, обратите внимание на маркировку. Маркировка должна быть достоверной, легко читаемой, доступной для осмотра и идентификации. Маркировка наносится изготовителем и импортером. Она может быть нанесена как на само изделие, так и на ярлык или индивидуальную упаковку», - рассказали в Роспотребнадзоре.

На этикетке должны обозначаться следующие характеристики: наименование страны, где изготовлена игрушка, адрес изготовителя, товарный знак, рекомендации по возрасту, состав, срок службы или годности, а также условия хранения. Стоит всегда просить чек у продавца.

В составе игрушек для детей до трех лет не должно быть меха, фарфоровых и стеклянных элементов, бумаги, картона и резины. Подарок не должен иметь резкого запаха или острых деталей. Красноярцам советуют покупать большие игрушки, чтобы ребенок не смог их проглотить.

«Мягконабивная игрушка не должна содержать в наполнителе твердых или острых инородных предметов. Швы проверяйте на прочность. Маски и шлемы для игры из воздухонепроницаемого материала, полностью покрывающие голову ребенка, должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы исключить риск удушья в результате недостаточной вентиляции», - пояснили в ведомстве.

Не стоит покупать ребенку игрушки, работающие от электросети. В противном случае все кабели должны быть изолированы, а напряжение в них не может превышать 24 Вт.