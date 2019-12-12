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Красноярцы услышат взрывы

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Красноярск
12:00 12 Декабря 2019
общество, красноярск, взрыв
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцев предупредили об очередных работах на месторождении «Торгашинское» - сегодня, 12 декабря, до 15:00 в городе могут прозвучать взрывы. Об этом предупреждает главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярска. 

Радиус опасной зоны составит 550 метров. Сначала красноярцы услышат звуковые сигналы о начале работ. Затем две сирены просигнализируют о взрывах. Третий сигнал означает «отбой». Три коротких сигнала сиреной – окончание взрывных работ.

Горожан просят не реагировать на взрывы и сохранять спокойствие. 

 

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