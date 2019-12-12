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В Красноярске открылась первая Рождественская ярмарка

Главная Общество
Красноярск
10:52 12 Декабря 2019
общество, праздник, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске в МВДЦ «Сибирь» с 11 по 15 декабря проходит Рождественская ярмарка – одна из крупнейших в Сибири и первая в городе, рассказали организаторы. 

В одном месте собрались более 200 хендмейд-мастеров из четырех стран мира и более 40 городов России. Они представят уникальные подарки ручной работы. Выбор огромен: от фигурного мыла ручной работы до трендовых свитеров с оленями. Также можно найти удивительные авторские игрушки и детские подарки.

Для украшения дома к Новому году представлены елки, свечи, рождественские венки, букеты, декоративные фонари, заснеженные дома, эксклюзивные елочные игрушки. На ярмарке представят модную дизайнерскую одежду, авторскую бижутерию и аксессуары, меховые изделия, украшения с эвенкийской вышивкой и вязаные вещи от сибирских мастериц.

Большую площадку на ярмарке отведут для продуктовых лавок: горожане смогут заранее купить свежие продукты и напитки к праздничному столу. Кроме того, красноярцев ждут дегустации рождественских сладостей и традиционных блюд. 

Маленьких посетителей ярмарки приглашают в резиденцию Деда Мороза: каждый день с 11:00 до 18:00 он будет принимать гостей. Рядом будет работать почта Деда Мороза, куда можно сбрасывать письма со своими желаниями. 

В программе ярмарки: бесплатные спектакли от Красноярского театра кукол, развлекательные интерактивные шоу, сказочные представления, выступления аниматоров, семейные игры и квесты. И одно из самых ярких событий – конкурс детских новогодних костюмов «Ах, карнавал». 

По словам организаторов, на ярмарке работает живой уголок, где можно под присмотром специалистов погладить и покормить животных, а также сфотографироваться с ними в уютной новогодней фотозоне. На ярмарку привезли пони, лошадь, лайку, кроликов, енота, змею, мадагаскарских тараканов и белую крысу Снежинку – символ наступающего 2020 года.

В рамках Рождественской ярмарки проходит благотворительная акция «Теплые руки» по сбору детских зимних вещей. Вся собранная красноярцами одежда будет передана в детские учреждения и интернаты города.

Фото: организаторы ярмарки

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