В Красноярске открывается Центр предоставления мер социальной поддержки

С 1 января 2020 года в Красноярске начнет работать Центр предоставления мер социальной поддержки. Сотрудники учреждения будут вести прием документов о назначении дополнительных мер соцподдержки, принимать решения об

их предоставлении или отказе, а также осуществлять выплаты.

Например, через новый центр родители детей от 3 до 5 лет смогут оформить компенсации за отсутствие места в детсаду, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Все действующие дополнительные меры соцподдержки за счет средств бюджета города будут сохранены. В 2020 году их получат 70 000 горожан на сумму более 600 млн рублей. Это предоставление материальной помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам-колясочникам, одиноким мамам, впервые родившим ребенка, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. Также в следующем году продолжится предоставление услуги «Социальное такси», — сообщила руководитель Центра предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска Татьяна Ефимович.

В мэрии отметили, что окна приема документов будут работать по прежним адресам, изменения коснутся только Центрального района – жителям необходимо обращаться по адресу пр. Мира, 63.