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Банк ДОМ.РФ начал прием заявлений на выплаты компенсаций от дольщиков «Реставрации»

Главная Общество
Красноярск
08:20 12 Декабря 2019
общество, красноярск, обманутые дольщики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Банк ДОМ.РФ начал прием документов от обманутых дольщиков СК «Реставрация» на выплату компенсаций за недостроенные квартиры. Красноярцам следует предварительно записаться через сайт Фонда защиты прав дольщиков. В общей сложности инвесторам планируют выплатить около 2,8 млрд рублей.

Размер компенсаций в каждом случае рассчитывается индивидуально, исходя из рыночной стоимости квадратного метра в «равнозначных жилых помещениях на первичном рынке».

Напомним, компания «Реставрация» после банкротства оставила полторы тысячи обманутых дольщиков. Все они купили квартиры в 10 домах в микрорайонах Солнечный и Студгородок. В отношении бывшего гендиректора Николая Коваленко возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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