Банк ДОМ.РФ начал прием заявлений на выплаты компенсаций от дольщиков «Реставрации»

Банк ДОМ.РФ начал прием документов от обманутых дольщиков СК «Реставрация» на выплату компенсаций за недостроенные квартиры. Красноярцам следует предварительно записаться через сайт Фонда защиты прав дольщиков. В общей сложности инвесторам планируют выплатить около 2,8 млрд рублей.

Размер компенсаций в каждом случае рассчитывается индивидуально, исходя из рыночной стоимости квадратного метра в «равнозначных жилых помещениях на первичном рынке».

Напомним, компания «Реставрация» после банкротства оставила полторы тысячи обманутых дольщиков. Все они купили квартиры в 10 домах в микрорайонах Солнечный и Студгородок. В отношении бывшего гендиректора Николая Коваленко возбуждено уголовное дело о мошенничестве.