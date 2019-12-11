60 жителей края получили награды за вклад в развитие региона

В среду, 11 декабря, в здании краевого правительства прошла церемония награждения жителей региона - 60 человек получили юбилейные почетные знаки «85 лет Красноярскому краю».

Среди награжденных – деятели культуры и спорта, представители лесной и строительной отраслей, работники сферы образования, ЖХК и здравоохранения, политические деятели, общественники и ветераны труда.

В приветственном слове губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что благодаря вкладу всех собравшихся людей регион добился таких достижений - это и успешно проведенная Универсиада-2019, и рекордные показатели урожайности, и самые передовые социально значимые объекты, которые есть в крае.

«Я чувствую большую ответственность, и говорю это абсолютно искренне, и испытываю особое волнение, поскольку в этом зале очень многие из тех, кого я считаю своими наставниками, своими учителями с большой буквы. В этом зале люди, с которыми мы в течение многих лет шли плечо к плечу в нашей новейшей истории края. Искреннее спасибо, что все эти годы мы были вместе. Хочу выразить благодарность как губернатор от лица всех красноярцев за тот большой вклад, который вы внесли в успехи края, которыми мы гордимся. Уверен, многое у нас еще впереди», – сказал Александр Усс.