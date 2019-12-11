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В Красноярске на месяц перекрыли проезд на ул. Маерчака

Главная Общество
Красноярск
16:34 11 Декабря 2019
общество, красноярск, перекрытия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В среду, 11 декабря, с 14:00 дорожники перекрыли часть улицы Маерчака - там будут ремонтировать канализационный коллектор, пояснили в городской администрации.

Власти приняли решение сузить проезжую часть в районе железнодорожного моста по ул. Маерчака,101 стр. 5. Длина участка - 100 метров. 

«Кроме того, полностью закрыта для транспорта дорога протяженностью 50 метров, расположенная вдоль железной дороги по направлению движения к зданию по адресу ул. Маерчака, 67а, стр.7», - рассказали в мэрии. 

Водителей просят обращать внимание на знаки. Ремонт продлится до 20:00 15 января 2020 года. ​

Напомним, вконце декабря в трех районах Красноярска изменят схемы движения в связи с проведением новогодних мероприятий. Подробности можно прочитать здесь

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