В Красноярске на месяц перекрыли проезд на ул. Маерчака

В среду, 11 декабря, с 14:00 дорожники перекрыли часть улицы Маерчака - там будут ремонтировать канализационный коллектор, пояснили в городской администрации.

Власти приняли решение сузить проезжую часть в районе железнодорожного моста по ул. Маерчака,101 стр. 5. Длина участка - 100 метров.

«Кроме того, полностью закрыта для транспорта дорога протяженностью 50 метров, расположенная вдоль железной дороги по направлению движения к зданию по адресу ул. Маерчака, 67а, стр.7», - рассказали в мэрии.

Водителей просят обращать внимание на знаки. Ремонт продлится до 20:00 15 января 2020 года. ​

Напомним, вконце декабря в трех районах Красноярска изменят схемы движения в связи с проведением новогодних мероприятий. Подробности можно прочитать здесь.