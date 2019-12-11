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В Москве обсудили подготовку к 400-летнему юбилею Красноярска

Главная Общество
Красноярск
15:36 11 Декабря 2019
праздник, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Красноярского края Александр Усс в Москве встретился с вице-премьером российского правительства Дмитрием Козаком. Главной повесткой совещания стала подготовка Красноярска к празднованию 400-летия. В разговоре также принимали участие заместитель председателя краевого правительства Сергей Верещагин и глава Красноярска Сергей Еремин.

Инфраструктура города уже сегодня готова к проведению таких масштабных праздничных мероприятий - Красноярск заметно преобразился к Универсиаде-2019. Участники встречи договорились, что к концу января наступающего 2020 года оргкомитет увидит подробный план мероприятий празднования значимого события. Обсуждение юбилея города ведется на высшем уровне. 

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выпустил указ «О праздновании 400-летия основания Красноярска» в 2028 году. В конце сентября Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении состава оргкомитета. Председателем стал Дмитрий Козак, а его заместителем - Александр Усс. В состав оргкомитета также включены 20 представителей федерального, регионального и муниципального уровней власти. В их числе: министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, министр энергетики РФ Александр Новак, первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, мэр Красноярска Сергей Еремин.

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