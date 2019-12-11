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Красноярцам подсчитали стоимость минимального набора продуктов

Главная Общество
Красноярск
14:00 11 Декабря 2019
общество, красноярск, цены
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске подорожал минимальный набор продуктов. Так, на конец ноября текущего года стоимость продуктовой корзины составила 4,6 тысячи рублей - это на 3,5% больше, чем в начале 2019-го. 

Продукты увеличились в цене на 3%, транспорт, услуги ЖКХ - на 5%, а непродовольственные товары - почти на 2,5%, уверяют аналитики Красноярскстата. 

 

Эксперты рассказали, какие категории товаров подорожали или подешевели за год. Сегодня красноярцам дешевле обходится морковь - 33,9 рубля за кг (-1,65%). Незначительно упало в цене подсолнечное масло - на 1,5%. Водка тоже стала дешевле. Бутылка в среднем обойдется горожанам в 613,6 рубля за литр, тогда как в прошлом году алкоголь был дороже почти на 2%. 

Дороже обходятся красноярцам свежие огурцы - цена увеличились на 14,9%, до 137,6 рубля за кг. Статистики отмечают увеличение цен на капусту (на 3%) и яйца (на 2,5%). 

Напомним, ранее эксперты назвали стоимость самого дешевого новогоднего стола для жителей Красноярского края - застолье обойдется в 439 рублей на одного человека. Это чуть ниже, чем в среднем по стране - 446 рублей

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