Красноярцам подсчитали стоимость минимального набора продуктов

В Красноярске подорожал минимальный набор продуктов. Так, на конец ноября текущего года стоимость продуктовой корзины составила 4,6 тысячи рублей - это на 3,5% больше, чем в начале 2019-го.

Продукты увеличились в цене на 3%, транспорт, услуги ЖКХ - на 5%, а непродовольственные товары - почти на 2,5%, уверяют аналитики Красноярскстата.

Эксперты рассказали, какие категории товаров подорожали или подешевели за год. Сегодня красноярцам дешевле обходится морковь - 33,9 рубля за кг (-1,65%). Незначительно упало в цене подсолнечное масло - на 1,5%. Водка тоже стала дешевле. Бутылка в среднем обойдется горожанам в 613,6 рубля за литр, тогда как в прошлом году алкоголь был дороже почти на 2%.

Дороже обходятся красноярцам свежие огурцы - цена увеличились на 14,9%, до 137,6 рубля за кг. Статистики отмечают увеличение цен на капусту (на 3%) и яйца (на 2,5%).

Напомним, ранее эксперты назвали стоимость самого дешевого новогоднего стола для жителей Красноярского края - застолье обойдется в 439 рублей на одного человека. Это чуть ниже, чем в среднем по стране - 446 рублей