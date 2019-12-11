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С начала 2019 года Богучанская ГЭС произвела 15 млрд кВт•ч электроэнергии

Главная Общество
Красноярск
08:57 11 Декабря 2019
гэс, электроэнергия, работа, электричество
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Богучанская ГЭС произвела и поставила 15-миллиардный киловатт-час электроэнергии. Такой результат достигнут впервые с момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года: суммарная выработка Богучанской ГЭС в 2018 году составила 13 млрд 610 млн кВт·ч; максимальная выработка за всю предыдущую историю станции была зафиксирована в 2016 году - 13 млрд 969 млн кВт·ч.

Рост производства энергии на Богучанской ГЭС обусловлен двумя факторами. В первую очередь - гидрологическими режимами, установленными для станций Ангаро-Енисейского каскада Енисейским бассейновым водным управлением в соответствии с распоряжением Федерального агентства водных ресурсов. В течение 2019 года водность на Ангаре была существенно выше, чем в предыдущие пять лет, а в ноябре по заданию Системного оператора Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири Богучанская ГЭС на один день увеличила расходы через гидроагрегаты до рекордного значения - 3403 кубометров в секунду.

Вторым фактором стал рост спроса на электроэнергию со стороны населения и промышленности Красноярского края и Сибирского федерального округа. По данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ), объем потребления электроэнергии на территории Красноярского края за ноябрь 2019 года был на 5,5% больше, чем за тот же месяц 2018 года; за одиннадцать месяцев 2019 года объем потребления электроэнергии на территории Красноярского края на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, часть электроэнергии, произведенной на территории Красноярского края, передается по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За ноябрь 2019 года переток с территории Красноярского края составил 1 млрд 285,4 млн кВт·ч, с начала года – 11 млрд 485,6 млн кВт·ч. Это позволяет сгладить суточные и сезонные пики потребления, а также решить проблему дефицита энергии в некоторых регионах СФО.

12 октября 2019 года Богучанская ГЭС выработала 80-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию. В январе и феврале были установлены рекорды выработки в зимние месяцы – более 1,2 млрд кВт·ч в месяц; в августе рекорд за все время работы – более 1,49 млрд кВт·ч. На протяжении четырех месяцев, с июля по октябрь, выработка Богучанской ГЭС превышала 1,44 млрд кВт·ч.  

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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