В трех районах Красноярска временно изменят схемы движения

В конце декабря в трех районах Красноярска изменят схемы движения в связи с проведением новогодних мероприятий. Так, ночью 20 декабря до 19:00 21 декабря временно перекроют проезд около здания краевой филармонии - в БКЗ пройдет губернаторская елка. Движение запретят по проезду вдоль ул. Карла Маркса, с восточной стороны здания.

21 декабря ограничения введут в районе сквера «Паниковский» в Свердловском районе – это связано с открытием районных елок. Для автомобилей станет недоступен участок по ул. Кольцевая от дома № 14 до строения № 10 Б/1.Перекрытие будет действовать с 16:00 до 22:00 21 декабря.

18 декабря водителям запретят парковаться по ул. Ключевская вдоль сквера Универсиады в Свердловском районе с 9:00 до 21:00.

Кроме того, 21 декабря с 16: 00 до 24:00 будет временно изменена схема движения в районе сквера «Космонавтов» в Советском районе города. В мэрии предупредили, что перекроют участок по ул. Николаева от пр. Металлургов до ул. Устиновича, а также по ул. Терешковой от ул. Устиновича до дома № 8 по ул. Терешковой.