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В Академгородке активизировались клещи

Главная Общество
Красноярск
08:55 11 Декабря 2019
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Академгородке и Студгородке красноярцы снимают со своих питомцев клещей после прогулок в лесу. Так, жительница «Орбиты» обнаружила кровососа на собаке уже дома. К тому времени клещ ползал по телу животного. Ветеринары отмечают, что подобные случаи в этом году были зафиксированы и на ул. Коломенской. Собаки цепляют членистоногих, когда бегают по траве, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ветеринарных клиниках рассказывают, что зимой клещи никуда не пропадают – они впадают в анабиоз, а в теплом помещении оттаивают и могут представлять опасность.

В Роспотребнадзоре сообщают, что ставить прививку от клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможной встречи с клещом.

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