11 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске открыт первый подземный переход на пр. Котельникова

Главная Общество
Красноярск
08:30 11 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске завершено строительство первого подземного перехода на проспекте Котельникова. Объект в районе остановки «Тубдиспансер» открыт для пешеходов. При этом в КрУДоре отметили, что переход открыли при первой возможности, чтобы обеспечить безопасность красноярцев.

«До этого горожане переходили проезжую часть по временному нерегулируемому переходу. Кроме того, после открытия подземного перехода, дорожники смогут закрыть разрывы в барьерном ограждении на проспекте. Второй подземный объект пока закрыт для пешеходов. Приемка его назначена на 16 декабря», - сообщил радио «Красноярск-Главный» сотрудник пресс-службы КРУДОРа Руслан Погорелкин.

Отметим, что после завершения работ оба перехода будут освещены, оборудованы перилами, пандусами для маломобильных красноярцев. Также в переходах установят системы видеонаблюдения, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: КрУДор

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский край вышел в лидеры по Сибири по объемам капремонта

Красноярский край вышел в лидеры по Сибири по объемам капремонта

10 Декабря 2019 г.
В этом году работы завершатся на 1600 объектах
Новости Красноярска: Для ремонта Судостроительной потребуется вырубить деревья

Для ремонта Судостроительной потребуется вырубить деревья

10 Декабря 2019 г.
Подрядчик уберет 16 крупномеров
Новости Красноярска: Рысям из красноярского нацпарка предсказали голодную зиму

Рысям из красноярского нацпарка предсказали голодную зиму

10 Декабря 2019 г.
Из-за малого количества осадков животных ожидает отсутствие корма
Новости Красноярска: На Кремлевскую елку поедут 94 красноярских школьника

На Кремлевскую елку поедут 94 красноярских школьника

10 Декабря 2019 г.
Общероссийское мероприятие состоится 25 декабря
Новости Красноярска: Красноярский онкоцентр получил новый аппарат для лучевой терапии

Красноярский онкоцентр получил новый аппарат для лучевой терапии

10 Декабря 2019 г.
Прежний отработал 20 лет
Новости Красноярска: Еще пять районов края получили спецмашины для перевозки больных пенсионеров

Еще пять районов края получили спецмашины для перевозки больных пенсионеров

10 Декабря 2019 г.
В общей сложности в регион поставили 27 машин
Новости компаний
09/12
Безвредные советы: чтобы дети не терялись
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Силовики проводят обыски в одном из отделов управления службы судебных приставов

Силовики проводят обыски в одном из отделов управления службы судебных приставов

6 Декабря 2019 г.
Сотрудники подозреваются в присвоении 3 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярск прилетел известный боксер Денис Лебедев

В Красноярск прилетел известный боксер Денис Лебедев

9 Декабря 2019 г.
Спортсмен встретится на ринге с Табисо Мчуну
Новости Красноярска: Красноярцы охотно устраиваются на работу в Арктике

Красноярцы охотно устраиваются на работу в Арктике

6 Декабря 2019 г.
В банке вакансий более трех тысяч предложений
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19