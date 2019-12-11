В Красноярске открыт первый подземный переход на пр. Котельникова

В Красноярске завершено строительство первого подземного перехода на проспекте Котельникова. Объект в районе остановки «Тубдиспансер» открыт для пешеходов. При этом в КрУДоре отметили, что переход открыли при первой возможности, чтобы обеспечить безопасность красноярцев.

«До этого горожане переходили проезжую часть по временному нерегулируемому переходу. Кроме того, после открытия подземного перехода, дорожники смогут закрыть разрывы в барьерном ограждении на проспекте. Второй подземный объект пока закрыт для пешеходов. Приемка его назначена на 16 декабря», - сообщил радио «Красноярск-Главный» сотрудник пресс-службы КРУДОРа Руслан Погорелкин.

Отметим, что после завершения работ оба перехода будут освещены, оборудованы перилами, пандусами для маломобильных красноярцев. Также в переходах установят системы видеонаблюдения, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: КрУДор