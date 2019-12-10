Красноярский край вышел в лидеры по Сибири по объемам капремонта

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин провел заседание, на котором обсуждались результаты работы министерств в 2019 году.

Так, одной из ключевых тем стал капитальный ремонт многоквартирных домов. В текущем году регион значительно ускорил темпы проведения работ. В 2018-м было отремонтировано 454 дома, в 2019-м результат - 1600 объектов.

Таким образом, в рейтинге Ассоциации региональных операторов по этому показателю край вышел на первое место в Сибири и шестое место по России.

«Тема остается одной из острейших, «разбор полетов» еще впереди. Мы, действительно, набрали хорошие темпы по количеству работ, но нужно разобраться еще и с качеством, чтобы оно не вызывало никаких нареканий у жителей», – сказал Лапшин.

Так, в этом году был скорректирован краткосрочный план капремонта многоквартирных домов на 2017-2019 годы. Из списка вычеркнули 353 дома - их признали аварийными. Сроки по ремонту некоторых объектов перенесены по решению собственников.

В крае подрядчики завершили работы в 1231 доме. Ремонт идет на 648 объектах, пояснил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев.