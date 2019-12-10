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Красноярский край вышел в лидеры по Сибири по объемам капремонта

Главная Общество
Красноярск
18:49 10 Декабря 2019
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин провел заседание, на котором обсуждались результаты работы министерств в 2019 году. 

Так, одной из ключевых тем стал капитальный ремонт многоквартирных домов. В текущем году регион значительно ускорил темпы проведения работ. В 2018-м было отремонтировано 454 дома, в 2019-м результат - 1600 объектов.

Таким образом, в рейтинге Ассоциации региональных операторов по этому показателю край вышел на первое место в Сибири и шестое место по России. 

 «Тема остается одной из острейших, «разбор полетов» еще впереди. Мы, действительно, набрали хорошие темпы по количеству работ, но нужно разобраться еще и с качеством, чтобы оно не вызывало никаких нареканий у жителей», – сказал Лапшин.

Так, в этом году был скорректирован краткосрочный план капремонта многоквартирных домов на 2017-2019 годы. Из списка вычеркнули 353 дома - их признали аварийными. Сроки по ремонту некоторых объектов перенесены по решению собственников.

В крае подрядчики завершили работы в 1231 доме. Ремонт идет на 648 объектах, пояснил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев. 

«Ожидается исполнение плана ремонтов 2019 года на уровне 80-85%. В 19 муниципальных образованиях краткосрочный трехлетний план ремонтов выполнен полностью», - отчитался министр. 

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