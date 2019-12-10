Красноярцам напомнили о пожарной безопасности

С начала года в Красноярске произошло 2 620 пожаров. Статистика неутешительная еще и потому, что в них погибли 48 человек (из них семь - дети) - показатель почти в два раза больше, чем цифры прошлого года. Травмы и ожоги различной степени тяжести получили 37 человек (из них четыре ребенка). Перед новогодними праздниками все ответственные по направлению ГО и ЧС в районах города отправились в специальные профилактические рейды, чтобы еще и еще раз напомнить жителям о противопожарной безопасности.

Октябрьский район попал во внимание ответственных лиц не случайно. Из пяти тысяч домов в районе лишь тысяча - это многоквартирные дома. Остальные - частный сектор.

«В этом и проблема. Потому что в большинстве домов печное отопление, есть проблемы с проводкой», - рассказал руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман. Он также добавил - если число пожаров по сравнению с 2018 годом стало меньше, цифры погибших наоборот выросли.

По словам руководителя главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска Александра Нестерова, подобные рейды проходят во всех районах города совместно с администрациями, сотрудниками Государственного пожарного надзора и полиции.

«Сегодня статистика не вызывает оптимизма. Мы провели анализ и выясняли: причиной пожаров в частном секторе практически всегда является нарушение эксплуатации печного отопления, нарушение эксплуатации электрообогревательных приборов, короткие замыкания и неосторожность при курении», - рассказал он.

Нестеров добавил, что именно перед новым годом такие профилактические рейды проводить крайне необходимо: многие жители праздники проводят дома, возрастет нагрузка на электроприборы, люди находятся в веселом расслабленном состоянии и теряют бдительность.

Один из советов специалистов - использование противопожарных извещателей, которые от самого пожара не уберегут, но смогут о нем оповестить - например, разбудить среди ночи, если заполыхает огонь.

Сегодня инспектировали улицу Ярославскую. В целом жители позитивно отнеслись к таким неожиданным визитам. Внимательно слушали, показывали, как обстоит дело с проводкой и печным отоплением у них в доме.

текст: Алексей Спиридонов

инфографика: администрация Красноярска