Для ремонта Судостроительной потребуется вырубить деревья

Дорожники вырубят деревья для ремонта ул. Судостроительной в Красноярске. По проекту, под снос попадают 16 крупномеров, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Это насаждения, которые находятся в местах расширения проезжей части, на закруглениях съездов и на автобусных остановках.

Ремонтировать будут 2-х км участок магистрали от ул. Графитной до перекрестка в районе дома по ул. Судостроительной, 99. Рабочие обновят дорожное покрытие, тротуары, установят автобусные пункты.

Предусмотрено благоустройство территории газоном, при этом посадок деревьев на участке не планируется. Подрядчик ремонта определится 23 декабря. Начальная цена контракта составляет 58,4 млн рублей.

Фото: Instagram