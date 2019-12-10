Рысям из красноярского нацпарка предсказали голодную зиму

Рыси из красноярского заказника могут выходить к населенным пунктам этой зимой. В декабре в нацпарке «Столбы» выпало небольшое количество снега - в итоге это приведет хищников к голодной зиме.

Рыси охотятся на зайцев, оленей, косуль и глухарей. Нередко в рацион кошек входят грызуны.

«Ноябрь и декабрь 2019 года продолжают удивлять нас погодными аномалиями: в тайге очень мало снега, а в предгорьях нарастание снежного покрова происходит гораздо медленнее, чем в прошлом году. Уменьшение зимних осадков и низкие температуры могут существенно сказаться на успешности охоты рысей», - поделились наблюдениями зоологи.

Кошкам становится трудно охотиться в таких условиях - они вынуждены покидать тайгу и выходить к населенным пунктам, где рискуют погибнуть. Такие голодные зимы специалисты наблюдали несколько раз: в 1953, 1967, 1998, 2002 гг.

«У рыси распространенный способ добычи пищи - скрадывание. Но это не всегда возможно. К примеру, в период малоснежья, рябчики избегают укрываться в снежных лунках, а ночуют на снегу под прикрытием густых ветвей, тем самым защищаются от потенциальных хищников. В этих условиях рысям приходится максимально экономить энергию и чаще подкарауливать жертву на тропах», - рассказывают специалисты.

Напомним, рысь - это единственный представитель кошачьих на «Столбах». В нацпарке насчитывается 10 особей.

Фото: «Столбы»