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На Кремлевскую елку поедут 94 красноярских школьника

Главная Общество
Красноярск
12:26 10 Декабря 2019
общество, красноярск, дети, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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94 школьника из 43 муниципалитетов Красноярского края отправятся в Москву на Кремлевскую елку. Список учеников в возрасте от 10 до 13 лет утвердили в региональном министерстве образования. 

«В состав делегации включены школьники в возрасте от 10 до 13 лет. Это отличники, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, опекаемые и приемные дети, дети сотрудников, служивших в горячих точках», - рассказали в краевом правительстве. 

Дети увидят спектакль «Письмо деду Морозу», для школьников предусмотрена насыщенная программа: аттракционы, загадки, конкурсы. Сам концерт в Москве должен удивить зрителей, уверены в министерстве образования. Подготовка к представлению начинается весной, а костюмы и декорации для артистов создают ведущие художники и оформители. Всего в творческой лаборатории насчитывается три тысячи специалистов.  

Красноярских школьников из разных районов края будут сопровождать педагоги, врач-педиатр и представители силовых структур. Домой дети вернутся 27 декабря. 

Отметим, что поездка в Москву будет бесплатной для участников тура - спонсорство взял на себя Красноярский край. Проживание оплачивается из федерального бюджета. 

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