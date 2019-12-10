На Кремлевскую елку поедут 94 красноярских школьника

94 школьника из 43 муниципалитетов Красноярского края отправятся в Москву на Кремлевскую елку. Список учеников в возрасте от 10 до 13 лет утвердили в региональном министерстве образования.

«В состав делегации включены школьники в возрасте от 10 до 13 лет. Это отличники, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, опекаемые и приемные дети, дети сотрудников, служивших в горячих точках», - рассказали в краевом правительстве.

Дети увидят спектакль «Письмо деду Морозу», для школьников предусмотрена насыщенная программа: аттракционы, загадки, конкурсы. Сам концерт в Москве должен удивить зрителей, уверены в министерстве образования. Подготовка к представлению начинается весной, а костюмы и декорации для артистов создают ведущие художники и оформители. Всего в творческой лаборатории насчитывается три тысячи специалистов.

Красноярских школьников из разных районов края будут сопровождать педагоги, врач-педиатр и представители силовых структур. Домой дети вернутся 27 декабря.

Отметим, что поездка в Москву будет бесплатной для участников тура - спонсорство взял на себя Красноярский край. Проживание оплачивается из федерального бюджета.