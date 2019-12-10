Как грамотно, безопасно и выгодно сдать квартиру в аренду?

К вопросу сдачи квартиры в аренду нужно подходить осторожно и вдумчиво. Существуют риски, которые могут быть довольно серьезными. Конечно, их можно избежать, но их необходимо учесть еще на начальном этапе. Как поступить собственнику, который решил сдать квартиру в аренду? Расскажем, как оформить все правильно.

Пожалуй, чаще всего собственники сдают квартиру самостоятельно, чтобы сэкономить деньги и провести сделку без посредников. Собственник квартиры размещает объявление на различных ресурсах, как бесплатных, так и платных сайтах. Разместить объявление можно по цене от 1000 рублей и выше. Как вариант, также можно разместить объявление на доске около подъезда. После подготовительного этапа начинают поступать звонки, их может быть и до 20-30 в день. Вероятнее всего собственник будет постоянно отвлекаться от своих дел, чтобы уделить время на звонок потенциального арендатора.

В свою очередь потенциальный арендатор захочет посмотреть квартиру, поэтому между ним и вами появляются договоренности о встрече. Это минимум 1,5-2 часа на один показ, учитывая время на дорогу до квартиры, сам показ и дорогу обратно. Зачастую, показ квартиры может не привести к успеху, и квартира продолжит простаивать. И так можно провести десятки пустых показов, а это, увы, потерянное время.

Когда наконец-то появляется клиент, который готов въехать в квартиру, возникают самые главные вопросы “Какой договор заключить?”, “Как застраховать себя и имущество от всевозможных рисков?”. Очень часто арендаторы могут что-то сломать, а еще хуже, когда квартиру снимают мошенники для своих незаконных действий.

Поэтому лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Без помощи профессионалов в сфере недвижимости можно обойтись, но только в случае, если арендаторы квартиры - это хорошие знакомые, от которых не будет подвоха. Обратиться за помощью к профессионалам для собственника ничего не стоит. Компания занимается продвижением квартиры, размещает информацию о ней в своей базе и рекламирует на разных площадках.

Специалист берет на себя всю работу, включая:

Телефонные переговоры с клиентами Показы. Собственнику нужно приехать только один раз, чтобы подписать договор, а это экономия личного и рабочего времени. Нередко договор подписывают дистанционно, а встреча проходит по видеосвязи, в случае занятости собственника или его отсутствия. Заполнение договора, в котором будет зафиксированы договоренности: арендная плата, срок найма. Также указывается вся мебель и техника, ее состояние. Данный договор принимают суды всех инстанций. Плюс специалист проведет фотоотчет, чтобы избежать споров в дальнейшем. Оценка жилья собственника. Квартира будет сдана по наилучшей цене и в кратчайшие сроки. Квартира не будет простаивать впустую и в будущем принесет собственнику дополнительную прибыль.

Не стоит забывать, что время - самый дорогой и невосполнимый ресурс. Только вам решать, как сдать квартиру в аренду – с помощью агентства недвижимости или же самостоятельно. Можно взять все заботы по сдаче квартиры на себя, но быть готовым к тому, что арендатор появится не с первого звонка. Сдавая квартиру незнакомцам, собственник также должен быть внимателен и осторожен. Поэтому лучше всего работать с профессионалами, тем более для собственников данная услуга совершенно бесплатна.

Фото: компания «Этажи»

По материалам компании «Этажи»