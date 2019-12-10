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Красноярский онкоцентр получил новый аппарат для лучевой терапии

Главная Общество
Красноярск
10:11 10 Декабря 2019
общество, красноярск, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский онкоцентр получил передовую технику для проведения лучевой терапии. Специалисты приступили к сборке аппарата TrueBeam, который позволяет контролировать движения пациента для большей эффективности медицинской процедуры, а также предоставляет врачам высококачественное изображение опухолей.

Устройство помогает выявить рак легких, молочной железы, мозга, шеи и др. Завершить монтаж оборудования планируют до конца года.

Ранее в распоряжении врачей краевого онкоцентра был гамма-терапевтический аппарат Рокус-АМ, который проработал в медучреждении 20 лет, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: Минздрав

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