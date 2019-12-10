Красноярский онкоцентр получил новый аппарат для лучевой терапии

Красноярский онкоцентр получил передовую технику для проведения лучевой терапии. Специалисты приступили к сборке аппарата TrueBeam, который позволяет контролировать движения пациента для большей эффективности медицинской процедуры, а также предоставляет врачам высококачественное изображение опухолей.

Устройство помогает выявить рак легких, молочной железы, мозга, шеи и др. Завершить монтаж оборудования планируют до конца года.

Ранее в распоряжении врачей краевого онкоцентра был гамма-терапевтический аппарат Рокус-АМ, который проработал в медучреждении 20 лет, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: Минздрав