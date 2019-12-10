Еще пять районов края получили спецмашины для перевозки больных пенсионеров

Краевые власти закупили еще пять спецмашин для перевозки пожилых людей в медицинские учреждения. Автомобили приобретали в рамках федерального нацпроекта «Демография». В сентябре в регион уже поставили 22 ГАЗели с подъемными механизмами и местами для крепления колясок. На их покупку из федерального бюджета было выделено 41,8 млн рублей.

«Приобретение еще пяти дополнительных автомобилей стало возможным за счет экономии при проведении конкурса на поставку транспорта. Таким образом, в этом году край получил 27 машин», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Пять автомобилей направлены в Козульский, Новоселовский, Тюхтетский, Шарыповский и Рыбинский районы. Они будут выезжать по заявкам к жителям старше 65 лет. За каждой машиной закреплены медик, соцработник, юрист и психолог. Список специалистов может быть расширен в зависимости от потребностей пациента, заверили в краевой администрации.

Отметим, что за два месяца услугами спецмашин в регионе воспользовались более тысячи пожилых жителей Красноярского края. Пенсионеры старше 65 лет из отдаленных деревень прошли диспансеризацию и медицинские обследования.