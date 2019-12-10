10 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Еще пять районов края получили спецмашины для перевозки больных пенсионеров

Главная Общество
Красноярск
09:45 10 Декабря 2019
общество, красноярск, машины
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Краевые власти закупили еще пять спецмашин для перевозки пожилых людей в медицинские учреждения. Автомобили приобретали в рамках федерального нацпроекта «Демография». В сентябре в регион уже поставили 22 ГАЗели с подъемными механизмами и местами для крепления колясок. На их покупку из федерального бюджета было выделено 41,8 млн рублей.

«Приобретение еще пяти дополнительных автомобилей стало возможным за счет экономии при проведении конкурса на поставку транспорта. Таким образом, в этом году край получил 27 машин», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства. 

Пять автомобилей направлены в Козульский, Новоселовский, Тюхтетский, Шарыповский и Рыбинский районы. Они будут выезжать по заявкам к жителям старше 65 лет. За каждой машиной закреплены медик, соцработник, юрист и психолог. Список специалистов может быть расширен в зависимости от потребностей пациента, заверили в краевой администрации. 

Отметим, что за два месяца услугами спецмашин в регионе воспользовались более тысячи пожилых жителей Красноярского края. Пенсионеры старше 65 лет из отдаленных деревень прошли диспансеризацию и медицинские обследования.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске приостановлен проект платных парковок

В Красноярске приостановлен проект платных парковок

10 Декабря 2019 г.
Платить за стоянку пока не надо
Новости Красноярска: В Красноярске для родителей организовали сеансы медитации и релаксации

В Красноярске для родителей организовали сеансы медитации и релаксации

10 Декабря 2019 г.
Цель занятий - профилактика эмоционального выгорания и снятие стресса
Новости Красноярска: Поселкам на севере края грозит подтопление из-за аномального тепла

Поселкам на севере края грозит подтопление из-за аномального тепла

9 Декабря 2019 г.
На Енисее до сих пор не встал лед
Новости Красноярска: В Красноярск прилетел известный боксер Денис Лебедев

В Красноярск прилетел известный боксер Денис Лебедев

9 Декабря 2019 г.
Спортсмен встретится на ринге с Табисо Мчуну
Новости Красноярска: Уступившим дорогу «скорой» красноярцам решили прощать штрафы

Уступившим дорогу «скорой» красноярцам решили прощать штрафы

9 Декабря 2019 г.
В таких случаях нарушать правила можно
Новости Красноярска: Опубликовано расписание районных елок в Красноярске

Опубликовано расписание районных елок в Красноярске

9 Декабря 2019 г.
Праздничные мероприятия начнутся 17 декабря
Новости компаний
09/12
Безвредные советы: чтобы дети не терялись
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Силовики проводят обыски в одном из отделов управления службы судебных приставов

Силовики проводят обыски в одном из отделов управления службы судебных приставов

6 Декабря 2019 г.
Сотрудники подозреваются в присвоении 3 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске объявлен режим НМУ

В Красноярске объявлен режим НМУ

5 Декабря 2019 г.
Ожидается, что смог рассеется 6 декабря
Новости Красноярска: Аэропорт Красноярска объявил об открытии новых внутренних рейсов

Аэропорт Красноярска объявил об открытии новых внутренних рейсов

6 Декабря 2019 г.
Авиасообщения свяжут краевой центр с российскими городами
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19