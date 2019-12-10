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В Красноярске приостановлен проект платных парковок

Главная Общество
Красноярск
09:15 10 Декабря 2019
общество, красноярск, парковка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске временно приостановлен проект платных парковок в центре города. У администрации истек договор с инвестором проекта - компанией «Инфоком». Теперь все оборудование бизнесменов будет передано в собственность города, после чего городские власти намерены начать работу самостоятельно. В каком виде перезапустят проект, пока не решено.

В мэрии отметили, что процедура инвентаризации паркоматов займет несколько месяцев, все это время платить за стоянку в центре города водителям не нужно.

Отметим, что проект платных парковок в Красноярске стартовал еще в 2015 году. В 2019-м платные парковки пополнили городской бюджет на 44 тысячи рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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