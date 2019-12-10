В Красноярске для родителей организовали сеансы медитации и релаксации

Психологи детского сада № 183 в Красноярске проводят для родителей воспитанников сеансы медитации и релаксации. Для пап и мам организуют арт- и игротерапию, а также отдых в сенсорной комнате. Цель таких занятий - профилактика эмоционального выгорания и снятие стресса родителей, а как следствия улучшение условий для развития детей.

Психолог видит проблемы взаимоотношения малышей и взрослых по утрам, когда детей приводят в детский сад, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Как мама или папа реагируют на капризы, как прощаются с ребенком, помогают ли раздеться – всего за несколько минут специалист может определить, какая «терапия» нужна той или иной семье. Поводом насторожиться может быть повышенный тон родителей, угрозы, например, оставить ребенка в садике навсегда, если тот немедленно не перестанет плакать», - отметили в пресс-службе управления образования города.

Педагоги советуют родителям оставлять с ребенком игрушку-талисман, которая последит за ним. Короткий ритуал помогает задать положительный настрой на весь день.