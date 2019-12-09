Безвредные советы: чтобы дети не терялись

МегаФон и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» провели день безопасности в красноярской «Умка Школе». Школьники узнали, как вести себя в непредвиденных ситуациях, которые могут произойти в большом городе.

По данным МЧС и МВД России ежегодно в стране более 120 000 человек пропадает без вести. Это население Ачинска и Енисейска вместе взятых. По данным поискового отряда «Лиза Алерт» за 11 месяцев 2019 года в Красноярском крае пропало 183 человека, среди них 44 человека – несовершеннолетние. Многих из этих случаев можно было бы избежать, если бы дети и их родители четко знали о правилах поведения в экстремальных ситуациях.

Что делать, если на тебя набросилась бездомная собака? Как найти родителей, если потерялся в торговом центре? Как быть, если тебя пытается увести незнакомец? Ответы на все эти вопросы ребята смогли узнать из фильма «Безвредные советы», созданного МегаФоном. А эксперты «Лиза Алерт» провели мастер-классы, в которых в игровой форме рассказали детям о том, что нужно делать в сложных ситуациях, которые могут случиться с каждым в большом городе. Подобные меропрятия прошли во многих крупных городах России, в Красноярске первыми поучаствовать в дне безопасности смогли ученики филиала «Умка Школа» на базе лицея № 28.

«Мы уделяем много внимания креативным практикам в обучении детей, поэтому с удовольствием приняли участие в этом проекте. Когда важнейшие правила безопасности доносятся в комфортной, игровой форме, они легче запоминаются и, надеюсь, помогут нашем ученикам никогда не попадать в экстремальные ситуации», – отметила Екатерина Маланчик, управляющая филила «Умка Школа».

«Школа “Лиза Алерт” в Красноярске появилась относительно недавно, но мы уже видим большой позитивный отклик от учителей и родителей, и готовы проводить подобные уроки безопасности для детей в образовательных учреждениях края», – рассказывает Алексей Калинин, руководитель направления “Профилактика” поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” по Красноярскому краю.

«Современные технологии могут дать много возможностей для поиска пропавших людей, и МегаФон как оператор цифровых возможностей активно участвует в подобных благотворительных проектах. Так, например, компания предоставляет поисковому отряду «Лиза Алерт» доступ к платформе «МегаФон.Поиск», которая сокращает поиск возможных свидетелей исчезновения человека всего до нескольких минут», — комментирует Виталий Молотков, директор Красноярского регионального отделения МегаФона.

Решение «МегаФон.Поиск» использует геоаналитику «больших данных» и рассылает SMS-сообщения с ориентировками. Благодаря такому оперативному информированию время поиска возможных свидетелей сокращается с нескольких дней до нескольких минут. Система была разработана и протестирована совместно с МВД России и «Лиза Алерт» в марте 2019 года, и с лета применяется в Красноярске и Красноярском крае.

Пройти тест и посмотреть фильм о безопасности можно каждому – все материалы находятся в открытом доступе.

Фото: freepik.com

По материалам МегаФона