9 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Безвредные советы: чтобы дети не терялись

Главная Общество
Красноярск
16:38 9 Декабря 2019
дети, связь, безопасность, урок
версия для печати Ico_print

МегаФон и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» провели день безопасности в красноярской «Умка Школе». Школьники узнали, как вести себя в непредвиденных ситуациях, которые могут произойти в большом городе.

По данным МЧС и МВД России ежегодно в стране более 120 000 человек пропадает без вести. Это население Ачинска и Енисейска вместе взятых. По данным поискового отряда «Лиза Алерт» за 11 месяцев 2019 года в Красноярском крае пропало 183 человека, среди них 44 человека – несовершеннолетние. Многих из этих случаев можно было бы избежать, если бы дети и их родители четко знали о правилах поведения в экстремальных ситуациях.

Что делать, если на тебя набросилась бездомная собака? Как найти родителей, если потерялся в торговом центре? Как быть, если тебя пытается увести незнакомец? Ответы на все эти вопросы ребята смогли узнать из фильма «Безвредные советы», созданного МегаФоном. А эксперты «Лиза Алерт» провели мастер-классы, в которых в игровой форме рассказали детям о том, что нужно делать в сложных ситуациях, которые могут случиться с каждым в большом городе. Подобные меропрятия прошли во многих крупных городах России, в Красноярске первыми поучаствовать в дне безопасности смогли ученики филиала «Умка Школа» на базе лицея № 28.

«Мы уделяем много внимания креативным практикам в обучении детей, поэтому с удовольствием приняли участие в этом проекте. Когда важнейшие правила безопасности доносятся в комфортной, игровой форме, они легче запоминаются и, надеюсь, помогут нашем ученикам никогда не попадать в экстремальные ситуации», – отметила Екатерина Маланчик, управляющая филила «Умка Школа».

«Школа “Лиза Алерт” в Красноярске появилась относительно недавно, но мы уже видим большой позитивный отклик от учителей и родителей, и готовы проводить подобные уроки безопасности для детей в образовательных учреждениях края», – рассказывает Алексей Калинин, руководитель направления “Профилактика” поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” по Красноярскому краю.

«Современные технологии могут дать много возможностей для поиска пропавших людей, и МегаФон как оператор цифровых возможностей активно участвует в подобных благотворительных проектах. Так, например, компания предоставляет поисковому отряду «Лиза Алерт» доступ к платформе «МегаФон.Поиск», которая сокращает поиск возможных свидетелей исчезновения человека всего до нескольких минут», — комментирует Виталий Молотков, директор Красноярского регионального отделения МегаФона.

Решение «МегаФон.Поиск» использует геоаналитику «больших данных» и рассылает SMS-сообщения с ориентировками. Благодаря такому оперативному информированию время поиска возможных свидетелей сокращается с нескольких дней до нескольких минут. Система была разработана и протестирована совместно с МВД России и «Лиза Алерт» в марте 2019 года, и с лета применяется в Красноярске и Красноярском крае.

Пройти тест и посмотреть фильм о безопасности можно каждому – все материалы находятся в открытом доступе.

Фото: freepik.com
По материалам МегаФона

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Поселкам на севере края грозит подтопление из-за аномального тепла

Поселкам на севере края грозит подтопление из-за аномального тепла

9 Декабря 2019 г.
На Енисее до сих пор не встал лед
Новости Красноярска: В Красноярск прилетел известный боксер Денис Лебедев

В Красноярск прилетел известный боксер Денис Лебедев

9 Декабря 2019 г.
Спортсмен встретится на ринге с Табисо Мчуну
Новости Красноярска: Уступившим дорогу «скорой» красноярцам решили прощать штрафы

Уступившим дорогу «скорой» красноярцам решили прощать штрафы

9 Декабря 2019 г.
В таких случаях нарушать правила можно
Новости Красноярска: Опубликовано расписание районных елок в Красноярске

Опубликовано расписание районных елок в Красноярске

9 Декабря 2019 г.
Праздничные мероприятия начнутся 17 декабря
Новости Красноярска: Красноярский край отпраздновал 85-летие

Красноярский край отпраздновал 85-летие

9 Декабря 2019 г.
В честь праздника прошел концерт
Новости Красноярска: Лучший летчик МЧС России работает в Красноярском крае

Лучший летчик МЧС России работает в Красноярском крае

9 Декабря 2019 г.
Командир вертолета Ми-8 выиграл всероссийский конкурс
Новости компаний
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Аэропорт Красноярска объявил об открытии новых внутренних рейсов

Аэропорт Красноярска объявил об открытии новых внутренних рейсов

6 Декабря 2019 г.
Авиасообщения свяжут краевой центр с российскими городами
Новости Красноярска: В Красноярске установили экспериментальное ограждение для водителей

В Красноярске установили экспериментальное ограждение для водителей

4 Декабря 2019 г.
Дорожный демпфер предназначен для снижения уровня аварийных последствий
Новости Красноярска: Край переходит на жесткие стандарты работы с китайскими лесопереработчиками

Край переходит на жесткие стандарты работы с китайскими лесопереработчиками

6 Декабря 2019 г.
Об этом заявил губернатор Александр Усс
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19