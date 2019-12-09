Поселкам на севере края грозит подтопление из-за аномального тепла

В Среднесибирском УГМС опубликовали предупреждение о подтоплении нескольких поселков на севере Красноярского края.

«10–13 декабря на реке Енисей, на участке с. Назимово – д. Подкаменная Тунгуска, сохраняется опасность подвижек льда, резких колебаний уровня воды. На Енисее у с. Ярцево возможно повышение уровня воды до отметки начала затопления», - рассказали метеорологи.

По данным спасателей, 8 декабря уровень воды в Ярцево повышался до максимальной отметки - 1222 см. Затем вода ушла.

Напомним, из-за теплой погоды на севере края более 1,5 тысячи жителей остались без автомобильного сообщения. Зимники пока не открыты, а вода в Енисее замерзает не достаточно сильно, при этом ее уровень постоянно повышается. Ледовые переправы установятся тогда, когда температура воздуха опустится до -23 градусов.